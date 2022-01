Les employés de Cactus Prod en sit-in ouvert dans les locaux de l’entreprise

Les employés de Cactus Prod entament, jeudi 20 janvier 2022, un sit-in ouvert dans les locaux de l’entreprise à Charguia II.

La société passe par une très mauvaise période avec une série d’impayés sans précédent. Le personnel a été payé avec un retard de plus de deux semaines et seulement la moitié de son salaire. La CNSS n’a pas été payée depuis deux trimestres en plus des impayés au fisc et fournisseurs. Une partie du matériel de l’entreprise a été confisquée par les créanciers et vendue aux enchères. La gérante, Héla Gharbia, a, d’ailleurs, été limogée mercredi.

Les employés de Cactus Pord ont, appelé, dans leur avis de sit-in, la présidence du gouvernement et le ministère des Finances d’intervenir dans l’immédiat afin de mettre fin à l’hémorragie et ont exigé la nomination d’une personne qualifiée pour la gestion de l’entreprise.

Confisquée par l’Etat en 2011, la société est, depuis, sous administration judiciaire. Aucune solution n’a été trouvée et l’Etat a refusé tous les plans de sauvetage proposés par le fondateur de l’entreprise, Sami Fehri.

Les employés ont, également, revendiqué le paiement de leurs salaires et des cotisations sociales dans les plus brefs délais soulignant l’importance de rééchelonner les dettes de l’entreprise afin d’assurer sa pérennité.

Ils sont, par ailleurs, exhorté l’ouverture d’une enquête pour mauvaise gestion pointant du doigt des erreurs et dépassements commis par l’ancienne gérante Héla Gharbia. Selon l’avis de sit-in, celle-ci a, entre autres, déplacé les équipements de l’entreprise alors qu’il s’agit de biens appartenant à l’Etat.

Ils ont, dans ce sens, revendiqué la restitution des équipements notant un éventuel risque de dégradation.

N.J.