L’UIB finit l’année 2021 avec un PNB en hausse de 10%

L’UIB a fini l’année 2021 avec une hausse de son produit net bancaire de 10%, passant de 402,19 millions de dinars en 2020 à 442,53 millions de dinars en 2021, d’après un communiqué boursier de la banque.

L’encours de dépôts de la clientèle a connu une croissance de 5,4% passant de 5,13 milliards de dinars en 2020 à 5,41 milliards de dinars en 2021, résultant principalement d’une hausse des dépôts d’épargne (+172,7 MD), des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers (+99,2 MD), des autres dépôt et avoirs de la clientèle (+6,4 MD) et des dépôts à vue (+1MD).

L’encours net des crédits à la clientèle a affiché, également, une augmentation de 2,2% pour atteindre un encours de 5,96 milliards de dinars en 2021 contre 5,83 milliards de dinars en 2020.