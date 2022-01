Consultation populaire, Noureddine Bhiri, augmentations salariales… Les 5 infos du weekend





Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le weekend du 1er au 2 janvier 2022 :

La consultation populaire ne sera ouverte au public qu’à partir du 15 janvier

La plateforme de la consultation populaire ordonnée par le président de la République, Kaïs Saïed, ne sera ouverte au public que dans deux semaines soit le 15 janvier 2022, contrairement aux instructions du chef de l'Etat. Le 29 décembre 2021, Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité de lancer les opérations à la date prévue. Lors de la réunion consacrée au suivi des préparatifs de lancement de la plateforme électronique dédiée à la consultation populaire, il a donné ses consignes et a souligné la nécessité de mettre en place toutes les garanties techniques, afin que cette plateforme soit un cadre participatif et sécurisé permettant de recueillir les propositions des citoyens en Tunisie et à l’étranger, dans les différents domaines.

Noureddine Bhiri transporté à l’hôpital Habib Bougatfa à Bizerte

La page officielle de Noureddine Bhiri a publié, ce dimanche 2 janvier 2022, que ce dernier est actuellement à l’hôpital Habib Bougatfa au gouvernorat de Bizerte. La même source assure qu’ une grande présence sécuritaire est enregistrée et que personne n’a été autorisé à accéder à l’hôpital.





Le ministre de l’Intérieur refuse de recevoir le comité de défense de Noureddine Bhiri

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a refusé de recevoir une délégation de représentants du comité de défense du député nahdhaoui et ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, a annoncé samedi 1er janvier 2022, le dirigeant nahdhaoui, Habib Khedher sur sa page Facebook. Noureddine Bhiri a, rappelons-le, été arrêté dans la matinée de vendredi 31 décembre 2021 et conduit dans un lieu encore inconnu où il a été assigné à résidence.

Rached Ghannouchi adresse une lettre à Kaïs Saïed

(...) “A la suite de l’enlèvement de Noureddine Bhiri et en l'absence de toute information à propos de son lieu de séquestration depuis le vendredi 31 décembre 2021, outre les informations récurrentes à propos de la dégradation de son état de santé. Il est de votre responsabilité de révéler ce qui lui arrive et de rassurer sa famille et l’opinion publique, tout en permettant à une équipe médicale et des droits de l’homme de lui rendre visite. Nous vous invitons à accélérer sa libération. Nous ne manquons pas de rappeler notre précédent communiqué à ce sujet, rejetant les procédures illégales contre lui”, a écrit Rached Ghannouchi.

L’UGTT et l’Utica signent l’accord sur les augmentations pour le secteur privé

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé, samedi 1er janvier 2022, la signature d’un accord sur les augmentations salariales pour les travailleurs du secteur privé. Cet accord a été signé entre la Centrale syndicale et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) au siège du Conseil national pour le dialogue social.

