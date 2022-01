Riadh Chaïbi : Saïed n’a pas répondu au coup de fil de Ghannouchi !





Le dirigeant nahdhaoui, Riadh Chaïbi, a indiqué dans un statut publié ce dimanche 2 janvier 2022, que le chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, avait essayé d’appeler le président de la République Kaïs Saïed, sauf que ce dernier n’avait pas répondu à son appel.





“Rached Ghannouchi a appelé par téléphone le président de la République pour l’appeler à révéler la situation de Noureddine Bhiri et lui faire porter la responsabilité du danger guettant sa vie, mais le président n’a pas répondu”, indique Riadh Chaïbi.





Notons que Rached Ghannouchi a adressé, ce dimanche 2 janvier 2022, une lettre au président de la République Kaïs Saïed en sa qualité de président du Parlement, l’exhortant à accélérer la libération du dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri.

Noureddine Bhiri a, rappelons-le, été arrêté dans la matinée de vendredi 31 décembre 2021 et conduit dans un lieu encore inconnu où il a été assigné à résidence.





Selon la même source, Saïda Akremi, épouse de Noureddine Bhiri, et le président de la section de Tunis de l’Ordre national des avocats, avaient sollicité une rencontre dans le but d’obtenir des réponses sur le lieu où a été conduit Noureddine Bhiri et son état de santé.





Face à ce rejet, le comité de défense de l’ancien ministre de la Justice a réitéré ses appels aux avocats pour rejoindre le sit-in qui se tient à la Maison de l’Avocat en guise de protestation contre l’arrestation de Noureddine Bhiri qualifiée de « kidnapping ».





S.H