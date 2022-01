Noureddine Bhiri transporté à l’hôpital Habib Bougatfa à Bizerte

La page officielle de Noureddine Bhiri a publié, ce dimanche 2 janvier 2022, que ce dernier est actuellement à l’hôpital Habib Bougatfa au gouvernorat de Bizerte.





La même source assure qu’ une grande présence sécuritaire est enregistrée et que personne n’a été autorisé à accéder à l’hôpital.









Apprenant la dégradation de l’état de santé de son mari, l’avocate Saïda Akermi protestant devant le poste de la Garde nationale de Menzel Jemil, s’est effondrée. Les unités de la protection civile ont dû intervenir pour la transporter à l’hôpital.









Des membres du comité de défense de Noureddine Bhiri ont accompagné, aujourd’hui-même, Saïda Akermi épouse de Noureddine Bhiri au poste de la Garde nationale à Menzel Jemil au gouvernorat de Bizerte après avoir appris qu’il serait placé en résidence surveillée dans cette région.





Les membres du comité de défense ont assuré qu’ils ne quitteraient pas le poste de la Garde nationale avant de leur permettre de lui rendre visite.

Noureddine Bhiri a, rappelons-le, été arrêté dans la matinée de vendredi 31 décembre 2021 et conduit dans un lieu encore inconnu où il a été assigné à résidence.





Selon la même source, Saïda Akremi, épouse de Noureddine Bhiri, et le président de la section de Tunis de l’Ordre national des avocats, avaient sollicité une rencontre dans le but d’obtenir des réponses sur le lieu où a été conduit Noureddine Bhiri et son état de santé.













S.H