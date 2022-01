La consultation populaire ne sera ouverte au public qu’à partir du 15 janvier

La plateforme de la consultation populaire ordonnée par le président de la République, Kaïs Saïed, ne sera ouverte au public que dans deux semaines soit le 15 janvier 2022, contrairement aux instrcutions du chef de l'Etat.

Le 29 décembre 2021, Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité de lancer les opérations à la date prévue. Lors de la réunion consacrée au suivi des préparatifs de lancement de la plateforme électronique dédiée à la consultation populaire, il a donné ses consignes et a souligné la nécessité de mettre en place toutes les garanties techniques, afin que cette plateforme soit un cadre participatif et sécurisé permettant de recueillir les propositions des citoyens en Tunisie et à l’étranger, dans les différents domaines.

La plateforme – opérationnelle depuis ce matin – n’est ouverte qu’à des opérations blanches organisées dans les maisons de jeunes dans les 24 gouvernorats de la Tunisie, a-t-on constaté en tentant de s’enregistrer.

A l’heure qu’il est (12h03), 186 personnes – 147 hommes et 39 femmes – ont pu tester le processus.

Nous noterons que la plateforme n’existe que dans une version arabe. Les Tunisiens – qu’ils soient en Tunisie ou à l’étranger – qui ne lisent pas et ne parlent pas la langue, n’auront pas l’occasion de s’exprimer. Une forme de discrimination incompréhensible.

Il convient de rappeler que le 13 décembre, le président de la République a décidé de maintenir le gel des prérogatives du Parlement jusqu’à l’organisation d’élections anticipées en décembre 2022. Mais avant ce suffrage, une consultation populaire devrait être organisée entre janvier et mars 2022. A l’issue de cette consultation, une commission sera constituée pour rassembler l’ensemble des résultats pour, ensuite, les transformer en un projet de constitution qui sera soumis à un référendum le 25 juillet 2022.

