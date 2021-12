Les syndicats des forces de sécurité en colère exigent un dialogue avec le ministre de l’Intérieur

Les syndicats des forces de sécurité ont publié, mercredi 29 décembre 2021, un communiqué exprimant leur colère face au mutisme du gouvernement et la rupture du dialogue avec le ministère de l’Intérieur et ses répercussions sur les droits économiques et sociaux sur les forces de sécurité.

Ils ont, dans ce contexte, appelé à ouvrir les canaux du dialogue avec le ministère de l’Intérieur et d’adopter une vision participative pour réformer le secteur et finaliser les négociations sociales en suspens, notamment l’accord de 2016 et le projet de négociations pour l’année 2021.

Les syndicats des forces de sécurité ont, également, revendiqué une session de travail en présence du ministre de l’Intérieur pour examiner les preuves retenues contre les agents démis de leurs fonctions ou envoyés à la retraite notant la nécessité de présenter à la justice tous ceux qui sont impliqués dans des affaires.

Ils ont ajouté qu'ils engageraient toutes les formes de lutte si aucune réponse ne leur est communiquée dans une semaine au plus tard.

N.J.