Sofiane Makhloufi à Kaïs Saïed : Je suis bien plus honnête et bien plus propre que vous !

Le député d'Attayar Sofiane Makhloufi a dénoncé, mardi 28 décembre 2021, le contrôle auquel il avait été soumis à l’aéroport de Tunis-Carthage à son départ du pays et à son retour alors qu’il était accompagné de son fils de douze ans.

Précisant qu’il avait été, tout de même, bien traité, par les agents de l’aéroport, il a signalé, sur sa page Facebook, que l’expérience avait eu un impact psychologique sur son enfant et portait atteinte à l’image du pays.

Il s’est adressé, également, dans le même statut à « l’instigateur du coup d’Etat » – en référence au chef de l’Etat, Kaïs Saïed – pour lui signifier qu’il s’estimait bien plus honnête, plus patriote, et plus propre et qu’il avait fait preuve de militantisme plus que la personne du président de la République.

Rappelant à Kaïs Saïed que ses mesures imposées par la force étaient invalides, il a ajouté : « Vous nous craignez politiquement. Vous nous gardez sous surveillance et vous n’avez engagé aucune procédure contre ceux qui ont pillé des milliards. Ce que vous avez dit n’est que paroles ou alors vous êtes en train de les couvrir. Nous ne laisserons pas tomber la Tunisie et nous ne disparaitrons pas loin. Nous y entrerons et en sortirons quand bon nous semble ! ».

N.J.