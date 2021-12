Sondage Emrhod : 61% des Tunisiens pensent que 2022 sera meilleure

Le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et paru ce mardi 28 décembre 2021, indique que 61% des sondés se disent optimistes pour l’avenir de la Tunisie contre 29% qui se disent pessimistes.









Par ailleurs 36 % des Tunisiens estiment que l’économie s’améliore contre 51% qui estiment qu’elle se dégrade.





Toutefois, 12% des Tunisiens considèrent la menace terroriste très élevée.





Le même sondage indique que 42% des Tunisiens pensent que la liberté d’expression est menacée.









D’autre part, de plus en plus de Tunisiens estiment que la corruption prolifère avec 49% ce mois-ci, contre 45% le mois précédent.





La peur de la reprise de la pandémie a augmenté avec 34% de l’ensemble des sondés contre 29% le mois précédent.









Au final, 61% des Tunisiens espèrent que l’année 2022 sera meilleure que l’année précédente, tandis que 22% pensent qu’elle sera pire.





Le sondage a été réalisé durant la période située entre le 24 et le 27 décembre 2021. Il a porté sur un échantillon représentatif de la société tunisienne composé de 1200 personnes âgées de plus de 18 ans et provenant des 24 gouvernorats du pays. La marge d’erreur est estimée à 2,8%.





S.H