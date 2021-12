Sondage Emrhod - Législatives : Le PDL caracole en tête

Le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié ce mardi 28 décembre 2021, détaille les intentions de vote pour les élections législatives et la présidentielle si elles devaient avoir lieu demain.





Le sondage indique que le PDL, parti destourien libre conduit par Abir Moussi, se trouve en tête du classement avec 33% des intentions de vote, contre 29% le mois précédent. Il est suivi par le parti de Kaïs Saïed (qui n’existe pas ) avec 21% contre 26% le mois précédent.





Le mouvement Ennahdha est en troisième position avec 16%. Il gagne un point par rapport au mois précédent et est suivi par le mouvement Echaâb avec 6%, contre 5% le mois précédent.





En cinquième position, 5% des Tunisiens choisissent une liste indépendante contre 6%, il y a un mois.





Cependant, il convient de noter que 65% des personnes interrogées n’ont pas déclaré leur intention de vote.









Le sondage a été réalisé durant la période située entre le 24 et le 27 décembre 2021. Il a porté sur un échantillon représentatif de la société tunisienne composé de 1200 personnes âgées de plus de 18 ans et provenant des 24 gouvernorats du pays. La marge d’erreur est estimée à 2,8%.





S.H