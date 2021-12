Sondage Emrhod : 58% des Tunisiens n’ont pas d’avis sur le rendement de Najla Bouden

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié mardi 28 décembre 2021, le taux de satisfaction du rendement de la cheffe du gouvernement Najla Bouden reste stable à 26%, par rapport au mois précédent. 8% se sont dits "très satisfaits" et 18% "moyennement satisfaits".





Le même sondage indique également que 58% n’ont pas encore d' avis et ne peuvent se prononcer sur son rendement.





Le sondage a été réalisé durant la période située entre le 24 et le 27 décembre 2021. Il a porté sur un échantillon représentatif de la société tunisienne composé de 1200 personnes âgées de plus de 18 ans et provenant des 24 gouvernorats du pays.

La marge d’erreur est estimée à 2,8%.





S.H