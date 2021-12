Kaïs Saïed reçoit Samir Majoul et rassure les investisseurs

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce mardi 28 décembre 2021 au Palais de Carthage, le président de l’Utica Samir Majoul, pour discuter de la situation économique et sociale en général, notamment suite aux difficultés que traverse la Tunisie ces dernières années.

A cette occasion, le chef de l'Etat a appelé le président de l'Utica à rassurer les hommes d'affaires quant aux mesures prises, notant qu’elles ont pour objectif de les tenir à l’écart de toute forme de chantage.







Cette rencontre a également permis d'échanger sur la libre initiative individuelle et les moyens permettant aux Tunisiens en général d'être des acteurs libres à l’abri des chantages, ainsi que sur la perception générale de l'initiative de réconciliation pénale.





D’autre part, Kaïs Saïed a indiqué qu'il tenait à organiser un dialogue différent des précédents dialogues formels. Il a également souligné son engagement à garantir la liberté et la dignité à tous les Tunisiens grâce à une justice équitable.





Pour sa part, Samir Majoul a exprimé l'aspiration des hommes d'affaires et des investisseurs à travailler dans des conditions normales qui leur permettraient de créer la richesse et de contribuer au développement de l'économie nationale.





Plus tôt dans, le gouvernent Bouden a dévoilé le contenu de la loi de finances 2022, lors d'une conférence de presse. Plusieurs articles de la LF2020 font débat et sont jugés inquiétants pour les hommes d'affaires et peu convaincants.





S.H