Sihem Nemsia : Nous entamerons les négociations avec le FMI début 2022

La Tunisie entame les négociations sur le programme des réformes avec le Fonds monétaire international (FMI) début 2022. C’est ce qu’a annoncé la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, lors de la conférence de presse organisée, mardi 28 décembre 2021, sur la Loi de finances 2022.

La ministre a indiqué que plus de 80 personnes dont des experts et de hauts cadres avaient travaillé pendent plus de deux semaines en collaboration avec le FMI pour élaborer un programme de réformes.

Elle a ajouté que des réunions de préparation avaient été organisées avec le FMI en vue d’entamer des négociations au début de l’année notant que les signaux renvoyés par le bailleur de fonds étaient positifs.

Lors de cette conférence, la ministre des Finances a, entre autres, annoncé une augmentation de 6% de la masse salariale et 20% du budget de la Caisse des compensations. Deux des plus grands dossiers sur lesquels le gouvernement devrait réviser en plus de la restructuration des entreprises publiques afin que ses sollicitations auprès du FMI soient acceptées.

N.J.