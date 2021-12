Ministère du Commerce : les quantités d’œufs disponibles couvrent les besoins du marché

Le ministère du Commerce a publié, mardi 28 décembre 2021, un communiqué rassurant les consommateurs sur la disponibilité des œufs sur le marché en réaction aux nouvelles qui ont circulé la semaine dernière au sujet d’une éventuelle pénurie.

Le ministère a assuré que les quantités d’œufs disponibles couvraient les besoins du marché. Il a ajouté que l’approvisionnement et la distribution se faisaient de façon régulière et normale durant la première quinzaine de décembre notant toute fois qu’il avait enregistré des infractions et des tentatives de monopoliser le produit, ce qui a affecté les circuits de distribution.

Le ministère du Commerce a affirmé qu’il avait, également, lancé les opérations d’approvisionnement en œufs pour couvrir les besoins du marché pendant le Ramadhan 2022 soulignant sa prédisposition à coordonner avec les parties prenantes afin de régler les problématiques en lien avec les frais de production et tarifs de commercialisation de ce produit pour ainsi garantir la pérennité de l’écosystème de production et de distribution tout en prenant en considération le pouvoir d’achat des consommateur finaux.

N.J.