Donald Blome reçu par Leila Jaffel

La ministre de la Justice Leila Jaffel a reçu, lundi 27 décembre 2021, l'ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie Donald Blome.

La rencontre a été l'occasion pour l'ambassadeur des Etats-Unis de féliciter la ministre de la Justice pour sa nomination à la tête du ministère de la Justice. Elle a aussi permis de passer en revue les différents programmes de coopération en cours entre les deux pays dans les domaines juridique et judiciaire, notamment ceux liés au système pénal et au système carcéral.

Au cours de cet entretien, les deux parties ont souligné la nécessité de continuer à renforcer ces programmes et à soutenir tout ce qui peut avoir un impact positif sur le rendement du système judicaire, notamment en favorisant des peines alternatives et le travail d’intérêt général et en généralisant l'expérience des bureaux d'accompagnement relevant de toutes les cours d'appel, et ceci dans le cadre de la protection des droits des détenus et de leur réinsertion dans la société.

I.N