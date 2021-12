Présidence du gouvernement - Une conférence de presse sur la Loi de finances 2022

La présidence du gouvernement organise, mardi 28 décembre 2021, une conférence de presse pour communiquer les détails du projet de la loi de finances 2022.

Cette conférence se tiendra à la Cité de la Culture en présence de la ministre des Finances, du ministre de l’Economie et de la planification et leurs homologues du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi.

Le projet de la loi de finances 2022 a, rappelons-le, été approuvé en conseil des ministres jeudi dernier et devrait être publié dans le Jort de mardi 28 décembre.

N.J.