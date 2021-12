Décès du médecin et professeur émérite Kamel Bouraoui

Le médecin et professeur émérite en médecine, Kamel Bouraoui, s’est éteint à l’âge de 72 ans, ont affirmé des sources familiales.

Kamel Bouraoui est spécialiste en médecine interne et pharmacologie. Il a occupé la fonction de chef de service de pharmacovigilance à Sousse. Il a aussi été élu membre de la Société française de thérapeutique et de pharmacologie clinique en 1976.

Kamel Bouraoui est l’auteur de 80 ouvrages de médecine portant sur la physiopathologie, la pharmacologie clinique et thérapeutique, la médecine interne et la médecine d’urgence de première ligne, dont « Maux et remèdes » dédié à la philosophie des sciences relatif aux fondements épistémologiques du traitement médical.

Le médecin a assuré l’intégralité de l’enseignement de la pharmacologie clinique de la Faculté de médecine de Sousse depuis sa création. Il est à l’origine de l’enseignement des pratiques médicales au sein de cette institution.

Il a introduit l’enseignement de la pharmacothérapie à la même période de l’enseignement de cette discipline à Lausanne et à Montréal. Il a été chargé par le ministère de la Santé publique de mettre en place le concours de résidanat en médecine.

Plusieurs de ses proches, collègues et élèves ont souligné son dévouement et son intégrité.

Paix à son âme !