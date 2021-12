Les certificats de vaccination tunisiens désormais reconnus par l'Union européenne

Désormais, les certificats de vaccination tunisiens seront reconnus en Union européenne (UE). En effet, la Tunisie sera connectée, à partir du mercredi 22 décembre 2021 au système du certificat Covid numérique de l’UE, facilitant de ce fait les voyages entre les deux espaces.

La Commission européenne a adopté, mardi 21 décembre 2021, une décision d’équivalence, attestant que les certificats de vaccination tunisiens sont acceptés en Europe et vice-versa.

L’autorité européenne a ainsi adopté cinq nouvelles décisions d'équivalence certifiant que les certificats Covid-19 délivrés par le Monténégro, Taïwan, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay, et ceci suite à une évaluation technique effectuée par les services de l'UE des certificats numériques délivrés par ces pays et territoires qui, en conséquence, seront connectés au système de l'UE. L'UE acceptera leurs certificats Covid dans les mêmes conditions que le certificat Covid numérique de l'UE.

Soixante pays et territoires sur cinq continents sont désormais connectés au système du certificat Covid numérique de l’UE.

I.N