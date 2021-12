Report du Forum économique mondial de Davos

En raison de la situation pandémique et de la propagation du nouveau variant Omicron, le Forum économique mondial de Davos a été reporté. Le forum, qui devait avoir lieu du 17 au 21 janvier 2021 à Davos en Suisse, se tiendra au début de l’été de la même année, selon un communiqué publié le 20 décembre 2021.

Les organisateurs ont expliqué que les participants se joindront à une série de sessions virtuelles intitulées "L'état du monde". Celles-ci regrouperont des leaders mondiaux afin de se focaliser sur l’élaboration de solutions aux défis et difficultés auxquels fait face l’humanité.

Le communiqué a insisté sur la santé et la sécurité de tous les participants aux réunions.

A ce sujet, Klaus Schwab, fondateur et PDG du Forum économique mondial, a déclaré : « Le report de la réunion annuelle n'empêchera pas les progrès grâce aux réunions numériques continues des dirigeants d'entreprises, de gouvernements et de la société civile. La coopération public-privé a progressé tout au long de la pandémie et cela se poursuivra à un rythme soutenu. Nous sommes impatients de réunir bientôt les dirigeants mondiaux ».

S.G