Coupe arabe, sit-in, citoyens contre le coup d’Etat … Les 5 infos du weekend





Il est déjà 22h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le weekend du 18 au 19 décembre 2021 :

La Tunisie s'incline face à l'Algérie à la finale de la Coupe arabe

La Tunisie s’est inclinée, samedi 18 décembre 2021, face à l’équipe algérienne à la finale de la Coupe arabe (2-0) qui s’est déroulée à Doha, capitale du Qatar. C'est durant les prolongations que les Algériens ont marqué leurs deux buts s'offrant la victoire.

Kaïs Saïed félicite Abdelmadjid Tebboune de la victoire de l’Algérie

Le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a félicité, samedi 18 décembre 2021 lors d’un entretien téléphonique, son homologue algérien, Abdelamjid Tebboune de la victoire de l’Algérie à la Coupe arabe 2021, a annoncé Carthage dans un communiqué. (...) Kaïs Saïed a salué, à l’occasion, l’euphorie des supporteurs des deux équipes qui ont hissé les drapeaux tunisien et algérien traduisant, ainsi, les liens historiques et ancrés qui lient la Tunisie à son voisin l’Algérie.





« Citoyens contre le coup d’Etat » suspend son sit-in

Le collectif « Citoyens contre le coup d’Etat » a annoncé, samedi 18 décembre 2021, la suspension de son sit-in. Le collectif entend éviter d’éventuelles altercations avec les agents de police déployés à l’avenue Habib Bourguiba et préserver, ainsi, l’intégrité physique des protestataires. Plus tôt dans la journée de samedi, le collectif a dénoncé une oppression policière préméditée. Selon Habib Bouajila, des manifestants ont été agressés à coup de gaz lacrymogène et des tentes et chaises confisquées.

Ministère de l’Intérieur : Des agents agressés par le collectif « Citoyens contre le coup d’Etat »

Dix personnes sont interrogées pour agression sur des policiers lors du sit-in du collectif « Citoyens contre le coup d’Etat », a annoncé, samedi 18 décembre 2021, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. Plus tôt dans la journée de samedi, des altercations ont eu lieu entre des protestataires du collectif et des agents de police déployés à l’avenue Habib Bourguiba après que ceux-ci ont confisqué – sur ordre du Parquet – des tentes et chaises ramenées sur place pour le sit-in, l’installation des tentes étant considérée une violation de la loi affirme le ministère de l’Intérieur.





Bilan – Covid-19 : 178 nouvelles contaminations et cinq décès

(...) la Tunisie a enregistré 178 nouveaux cas de Coronavirus sur 5.432 tests de dépistage effectués, soit un taux de positivité de 3,28%

