Mohamed Abbou à Kaïs Saïed : Même Ben Ali respectait la Constitution !





Le fondateur du parti Attayar, Mohamed Abbou a été présent ce dimanche 19 décembre 2021, sur les ondes de Mosaïque Fm dans l’émission de Hamza Balloumi, pour revenir sur les derniers développements sur la scène nationale, notamment sa position par rapport aux dernières décisions de Kaïs Saïed.







Dans un premier temps, Mohamed Abbou a indiqué que le président de la République a un grand problème éthique et moral lorsqu’il lance des accusations et des insinuations lors de ses discours sans préciser les personnes réellement concernées, et ce dans le but de faire croire aux Tunisiens que la majorité des politiciens sont corrompus. D’autre part, il a révélé qu’il avait été contacté par une personne très proche du président de la République qui lui avait proposé un poste politique. “J’ai répondu avec courtoisie à cette personne que je donnerai ma réponse au président de la République lorsque je le rencontrerai en personne”.











Revenant sur les dossiers de corruption en relation avec la justice et la magistrature, Mohamed Abbou a assuré que le président de la République n’est pas en train de lutter contre la corruption, et que le plus grave est qu’il dit détenir des dossiers et des preuves. Toujours dans le même contexte, il a affirmé que le Conseil de la magistrature n’a actuellement aucun dossier concernant des magistrats corrompus, ce qui est selon lui la véritable problématique. “Cela dit, ce ne sont pas les dossiers qui manquent. Le président de la République en possède, et ces appels à agir n’ont aucun sens, c’est à lui d’agir puisque l’examen de ces dossiers relève de la compétence de l’inspection générale au ministère de la Justice, qui est sous son contrôle. Il ne doit pas induire les Tunisiens en erreur sur ce point”.







Mohamed Abbou a souligné durant son intervention que le président de la République est en train d’agir en toute illégalité depuis qu'il a rompu avec la Constitution et qu’à travers sa démarche, il a démontré son avidité du pouvoir. Il a indiqué : “Même Ben Ali n’avait pas fait ça, toutes ses actions étaient conformes à la Constitution et se faisaient dans le cadre de la loi. Le problème c’est que personne n’ose s’opposer à la démarche de Saïed, même pas les professeurs en droit”.

