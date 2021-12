La police de Taoufik Charfeddine enlève le drapeau de Tunisie et violente Abir Moussi

Alors que Abir Moussi et son équipe étaient en sit-in devant l’organisation islamiste de l’Union des Oulémas musulmans, des agents de police en civil sont intervenus pour enlever l’un des drapeaux plantés par la présidente du PDL, mercredi 15 décembre 2021.

Sure de son bon droit et défendant la bannière nationale, la présidente du PDL s’est opposée à ce qu’elle a appelé banditisme insistant à récupérer son drapeau. Les agents de police affirmaient qu’ils n’étaient là que pour appliquer les ordres et qu’ils devaient sécuriser la voie publique. Les policiers seraient en effet intervenus non pas pour confisquer le drapeau, mais son support pointu et qui représente, selon eux, un risque pour la sécurité des présents. Ils ont d’ailleurs intimé à la présidente du PDL de se délester du support. Abir Moussi ne voulait rien entendre et insistait pour récupérer son drapeau en répétant, d’une manière incessante : « Rendez-moi mon drapeau, rendez-moi le drapeau de la Tunisie ».

La tension était montée d’un cran, très rapidement, avec des échanges verbaux assez tendus entre les policiers et les membres du PDL. Au bout de quelques minutes de tension, les policiers ont bousculé Abir Moussi pour reprendre de force le drapeau et poussant la dame par terre, d’une manière assez dure, comme le montre la vidéo. Après leur départ, Mme Moussi poussait des cris de douleur.

