Kaïs Saïed accueille Abdelmajid Tebboune à l'aéroport Tunis-Carthage

Le président algérien Abdelmajid Tebboune a atterri en Tunisie, mercredi 15 décembre 2021, et ce pour une visite de deux jours, sur invitation de son homologue tunisien, Kaïs Saïed.

Le président algérien, accompagné d’une délégation de haut rang, a été accueilli par le chef de l’Etat tunisien.

Cette visite sera une occasion renouvelée de renforcer davantage les liens historiques de fraternité et les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’Algérie.

Elle vise, également, à perpétuer la tradition de concertation et de coordination entre les dirigeants des deux pays sur les questions régionales et internationales actuelles.

N.J.