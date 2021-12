Retour sur "Challenge Projet d’Entreprendre" de l’Université Sesame

La cérémonie de clôture de la première édition du "Challenge Projet d’Entreprendre", organisée par l’Université Sesame, a eu lieu le samedi 11 décembre 2021.

Sesame, première université privée tunisienne autorisée par Télécom SudParis à intégrer le Challenge projet d’Entreprendre dans son cursus pédagogique a récompensé l’originalité des projets et leurs capacités à répondre à des besoins spécifiques.

Le jury de la compétition a, également, évalué la cohérence entre l’aspect technologique, la connaissance du marché et la commercialisation des projets. Le jury, composé de Imed Ammar, ancien DG de GFI Tunisie et actuellement Managing Partner de Teamwill Tunisie, Chiraz Arfaoui, DGA Wiki Start Up, Amel Saffar, professeure à l'IHEC et directrice d’Enactus IHEC, Mohamed Marouene, DG de Sesame, et Farouk Kamoun, président de Sesame s’est penché sur 14 capsules vidéo et rapports pour en sélectionner quatre.

A ce sujet, Mohamed Marouene a déclaré : « Tout le monde est gagnant, il n’y a pas de perdant. Tous les participants se sont prêtés à l’exercice avec beaucoup d’engagement. J’ai été agréablement surpris de voir les étudiants tard la nuit dans les locaux de l’université en train de travailler sur leurs projets ».

Deux équipes ont gagné le challenge et ont reçu deux chèques pour le financement des idées. Le projet Kerrieri a remporté la première place. Il s’agit d’une plateforme permettant de mettre en relation des experts métiers avec des étudiants à la recherche d’un emploi pour les encadrer et les accompagner.

« Nous avons commencé la phase de test. La plateforme est actuellement disponible uniquement pour les étudiants de Sesame », a déclaré Sami Ben Chaalia, membre de l’équipe du projet.

Le projet Gaia a, quant à lui, remporté la seconde place. Il propose de mettre en relation les parents et des professionnels, des pédopsychiatres afin d’encadrer et coacher leurs enfants sur des aspects psychologiques, éducatifs et nutritionnels.

Hichem Ben Ahmed, membre de l’équipe du projet, précise : « Notre application va mettre en place un écosystème qui réunit tous les intervenants du monde de l'enfance. Nous avons déjà mis en place une convention avec des pédiatres».

A noter que les participants à cette compétition ont assisté à des ateliers portant sur l’entrepreneuriat et la création d’entreprise. Ils ont, également, suivi des séances de coaching selon Sihem Guemara, la coordinatrice du projet.

S.G