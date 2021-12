Saïed, Taboubi, Ben Gharbia … Les 5 infos de la journée

Kaïs Saïed s’entretient avec les ministres de la Défense et de l’Intérieur

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 14 décembre 2021, le ministre de la Défense, Imed Memmich et le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine. La rencontre, indique un communiqué de Carthage, a porté sur la situation générale dans le pays et sur la capacité des forces armées à "imposer le respect de la loi". Kaïs Saïed a salué, à cette occasion, les efforts déployés par les appareils de l’Etat et leur sens des responsabilités pour "maintenir l’unité et assurer la continuité de ses institutions".

Taboubi : Le gouvernement a proposé un programme pour la réduction de 10% de la masse salariale

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a affirmé que le gouvernement a proposé au syndicat un programme économique qui comprend une réduction de 10 % de la masse salariale de la fonction publique ou le gel des augmentations salariales pour une période de cinq ans. Il a ajouté, lors d’une conférence de l’Union à Sfax, que le programme proposé par le gouvernement prévoit également de lever les subventions sur des produits de base et la cession d’un certain nombre d’entreprises publiques. Noureddine Taboubi a appelé le gouvernement à faire preuve de franchise sur la réalité de la situation économique.

Le parquet interjette appel contre la décision de libération de Mehdi Ben Gharbia

Le porte-parole officiel du Tribunal de première instance de Sousse 1, Moez Yousfi, a indiqué que le ministère public, qui dépend théoriquement du ministère de la Justice, a fait appel de la décision de libération provisoire de l’ancien ministre et député Mehdi Ben Gharbia par le premier juge d'instruction qui a clos l'enquête. On notera dans ce cas, que ses avocats saisiront la chambre des mises en accusation qui vérifiera tous les éléments à charge et à décharge et prendra sa décision ensuite.

Quatorze personnalités politiques annoncent la création de la "Rencontre nationale pour le Salut"

Quatorze personnalités politiques se sont réunies pour créer la "Rencontre nationale pour le Salut" dont les objectifs sont un sauvetage économique et social et le retour à une démocratie représentative, via la mise en place d’un vrai dialogue national, a indiqué Ahmed Néjib Chebbi, l’un de ses membres. « Il ne s'agit ni d'un parti politique, ni d'un Front mais d’une rencontre de personnalités qui ont une présence et une compétence notamment dans le domaine politique », a-t-il ajouté.

L’Algérie accorde un prêt de 300 millions de dollars à la Tunisie

Un décret présidentiel portant ratification d’un protocole financier conclu le 9 décembre 2021 entre la Tunisie et l’Algérie, a été publié dans le Jort de ce mardi 14 décembre 2021. Ce protocole est relatif à l’octroi d’un prêt d’un montant de 300 millions de dollars américains au profit de la République tunisienne. Ce protocole a été signé en marge de la dernière visite officielle, le 9 décembre 2021, de la délégation ministérielle algérienne conduite par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane.

