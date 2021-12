Le juge d’instruction décide la libération de Mehdi Ben Gharbia

Le juge d’instruction a décidé aujourd’hui, mardi 14 décembre 2021, la libération de l’ancien ministre et député Mehdi Ben Gharbia et ce, après avoir clôturé son instruction. Le juge n’a trouvé aucune preuve concernant les accusations de blanchiment d’argent ni les autres charges intentées contre lui par le Parquet, a déclaré à Business News son avocat. Il classe donc l'affaire.

Le juge a décidé également la libération du directeur général de son entreprise.

Notons toutefois que le Parquet, dépendant théoriquement du ministère de la Justice, pourrait interjeter appel et maintenir Mehdi Ben Gharbia en prison. Dans ce cas, ses avocats saisiront la chambre des mises en accusation qui vérifiera tous les éléments à charge et à décharge et prendra sa décision ensuite.

Mehdi Ben Gharbia est en détention depuis le 20 octobre dans le cadre d’une investigation touchant sa personne et le gérant de son entreprise, sur fond de soupçons de délits fiscaux et de blanchiment d’argent. La brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers de l’Aouina a été chargée de l’enquête.



Il a entamé, le 5 novembre, une grève de la faim en signe de contestation contre la répression qu’il subit en prison. Il a, en effet, été empêché de voir directement son fils de cinq ans, c’est-à-dire sans la barrière vitrée. Le juge d’instruction chargé de son dossier a explicitement autorisé cette visite sans barrière, mais la direction des prisons lui a refusé ce privilège, malgré l’âge de l’enfant et sa condition très particulière, puisque sa maman est décédée il y a quelques mois à peine.

R.B.H