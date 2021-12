Le syndicat du corps diplomatique sollicite une rencontre avec le président de la République

Le syndicat du corps diplomatique a affirmé que les accords conclus sans son aval et sans l’avoir consulté ne seront pas respectés par ses adhérents.

Réaffirmant qu’il était le seul représentant du corps diplomatique, le syndicat a, dans un communiqué du 13 décembre 2021, dénoncé les engagements et les ententes conclus servant les intérêts de responsables connus pour leur hostilité envers lui. Ces responsables sont, selon la même source, coupables de corruption.

Le syndicat a accusé le ministère d’entrave à la liberté syndicale. Le bureau fédéral du syndicat a sollicité une renontre avec le président de la République afin de lui présenter un état des lieux et d’expliquer les défaillances et les dépassements au sein du ministère.

Le syndicat a rappelé que la diplomatie tunisienne a été fortement critiquée suite à la mauvaise gestion au sein du ministère des Affaires étrangères. Il a considéré que l’administration agissait avec entêtement et marginalisait et barrait la route aux tentatives et appels à réformer.

S.G