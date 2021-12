Taoufik Charfeddine ouvre les travaux du congrès des responsables arabes de la police et de la sécurité

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine a ouvert les travaux du 45ème congrès des responsables arabes de la police et de la sécurité qui se tiennent les 8 et 9 décembre 2021 à Tunis, sous l'égide du président de la République et en présence du secrétaire général du conseil des ministres de l’Intérieur arabes et d’un nombre d’ambassadeurs et de hauts responsables.





Le ministre de l’Intérieur a mis l’accent sur l’importance de ce congrès en terme d’échange d'expériences, tout en étant au courant des évolutions technologiques et numériques pour améliorer les performances des services de sécurité dans les pays arabes afin de faire face aux menaces terroristes et lutter contre la criminalité.







A cette occasion, le ministre a également souligné la nécessité d'accélérer la reformulation du projet du Fonds arabe de solidarité pour la sécurité afin de couvrir les dépenses médicales, sociales et psychologiques des policiers et des agents de sécurité arabes blessés et de leurs familles.





S.H