Etablissements français, recommandation d'une semaine de cours à distance au retour des congés de fin d’année

L’agence d’enseignement français à l’étranger (Aefe), après consultation de la commission Covid-19 de l’ambassade de France, a adressé, ce mardi 7 décembre 2021, aux chefs et dirigeants du réseau des établissements homologués de Tunisie, des établissements en gestion directe et des établissements partenaires, une recommandation expresse consistant à la mise en place de l’enseignement à distance durant la première semaine de rentrée des congés de fin d’année pour l’ensemble des niveaux primaire et secondaire.

Cette mesure, précise un communiqué signé par Dominique Maillaird, coordinateur à l'Aefe et conseiller pour l'enseignement secondaire, répond au principe de précaution et vise à renforcer le protocole sanitaire déjà en place en installant un « sas sanitaire » avant le retour en présentiel, au terme d’une période propice à la propagation du covid-19.

M.B.Z