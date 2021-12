La vague de froid particulièrement sévère qui sévit actuellement dans certaines régions du pays n’a pas laissé insensible certaines bonnes volontés.

Tel fut le cas du syndicat de base de l'Union Internationale de Banques (UIB) ainsi que des Fondations de la banque « Fondation Solidarité & Innovation by UIB », « Fondation Arts & Culture by UIB » et « Féminin by UIB » qui ont pris l'initiative de venir en soutien aux 335 élèves de l’école primaire de RMILA Oued Ghrib – Fernana (gouvernorat de Jendouba). Un élan solidaire qui vient à point nommé, au moment où de jeunes écoliers se trouvent dépourvus de moyens pour faire face à la rudesse de la saison hivernale.

Cette contribution a permis à ces écoliers de mieux affronter cette vague de froid tout en leur procurant un sentiment d’espoir en cette période difficile. Exposés à des risques réels de décrochage scolaire et d’inadaptabilité au monde de demain, les différentes parties prenantes de l’UIB ont pris, en outre, l’engagement de lancer une « Maison Digitale by UIB » au sein de l’école, de manière à assurer auxdits élèves leur immersion dans la culture digitale.

Cette initiative a permis aux enfants de l’école de RMILA Oued Ghrib de savourer un moment festif

– lors de la journée du 4 décembre 2021 – avec notamment un programme d’animation pour leur plus grand plaisir. Cette action s’inscrit dans l’ADN de l’UIB qui consolide son positionnement en tant que banque solidaire, citoyenne, engagée et misant sur l’accès à l’éducation pour tous en tant que levier essentiel de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Au cours de cet événement, auquel étaient présents les membres du bureau Syndical et ceux des Fondations de l’UIB ainsi que les représentants de l’association du personnel et de la Commission consultative d’Entreprise, M. Kamel Néji, Président de la Fondation Solidarité & Innovation by UIB a déclaré « cette initiative témoigne de la dimension solidaire de l’UIB et de l’engagement de ses diverses parties prenantes animées par le désir d’entretenir le potentiel et l’énergie des enfants et des jeunes à la fleur de l’âge de l’école primaire de RMILA Oued Ghrib – Fernana ». Il a ajouté que