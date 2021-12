Les Emirats Arabes Unis adoptent la semaine de quatre jours et demi

Les Emirats Arabes Unis ont adopté le régime des quatre jours et demi de travail pour l’ensemble des structures étatiques.

Selon un communiqué de la Emirates News Agency publié le 7 décembre 2021, les administrations travailleront, du lundi au jeudi, de 7h30 à 15h30 et de 7h30 à 12h le vendredi.

L’après-midi du vendredi et les journées du samedi et du dimanche seront considérées en tant que week-end.

Le gouvernement a, également, évoqué la possibilité d'appliquer des horaires flexibles et de travailler à distance le vendredi.

La même source a précisé que cette décision prendra effet à partir du 1er janvier 2022.

Le gouvernement a affirmé que cette décision contribuera à l'amélioration de la vie familiale et réalisera un saut qualitatif dans les performances économiques de l'État. Elle vise, aussi, à renforcer l'interaction entre l'économie nationale et les économies et marchés étrangers et assure une conformité des journées d'échanges et de transactions commerciales et financières.

