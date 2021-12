Le ministère des Finances annonce un déficit budgétaire de près de quatre milliards de dinars à fin septembre 2021

Le rapport des résultats provisoires de l’exécution du budget de l’Etat à fin septembre 2021 vient d’être publié par le ministère des Finances.

Il en ressort que jusqu’au terme des neuf premiers mois de 2021, le déficit budgétaire de la Tunisie s'est résorbé de 23,23% par rapport à la même période un an auparavant, passant de 4,94 milliards de dinars à fin septembre 2020 à 3,79 milliards de dinars fin septembre 2021.

Bien sûr il ne s’agit que de chiffres provisoires, la Loi de finances rectificative de 2021 prévoit un déficit budgétaire de 9,79 milliards de dinars sur l’ensemble de l’année 2021. En effet, plusieurs fournisseurs de l’Etat n’ont pas été payés et le font savoir tous les jours.

Ainsi, les ressources budgétaires de l'Etat se sont établies à 23,57 milliards de dinars fin septembre 2021 contre 21,37 milliards de dinars fin septembre 2020 (+10,3%) alors que les charges budgétaires sont passées de 25,74 milliards de dinars à 27,26 milliards de dinars, pour cette même période entre 2020 et 2021 (+5,9%).

La progression des ressources provient de la hausse des recettes fiscales de 15,1% pour atteindre 22,22 milliards de dinars fin septembre 2021. Les impôts directs ont augmenté de 5% pour se situer à 9,22 milliards de dinars fin septembre 2021 alors que les impôts indirects ont progressé de 23,6% pour atteindre 13 milliards de dinars fin septembre 2021.

En ce qui concerne les dépenses de l’Etat, le plus gros a été alloué aux dépenses de rémunération? soit plus de 15 milliards de dinars fin septembre 2021? outre la dette et ses charges : intérêt de la dette 2,78 milliards de dinars (+1,2%), dette intérieure 1,56 milliard de dinars et dette extérieur 1,22 milliard de dinars pour cette même période.

I.N