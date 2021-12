Le PDL accuse les instituts de sondage de tromperie : le patron d’Emrhod réagit

Le Parti destourien libre (PDL) s’est attaqué, jeudi 2 décembre 2021, aux instituts de sondage – Sigma Conseil et Emrhod Consulting, nommément – les accusant de tromperie en réaction aux récents sondages sur les intentions de vote en cas d’éventuelles législatives anticipées.

Commentant le communiqué du PDL, le patron d’Emrhod Consulting, Nébil Belaam, a rappelé, dans une intervention sur Shems FM vendredi 3 décembre 2021, que les instituts de sondage travaillaient en collaboration avec des médias – Attessia TV et Business News, en l’occurrence – et a laissé entendre que la présidente du parti, Abir Moussi, changerait probablement d’avis si elle prenait la peine d’examiner minutieusement les résultats des sondages.

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié mercredi 1er décembre 2021, le « parti de Kaïs Saïed » n’occupe plus la première place des intentions de vote. En effet, 29% des participants au sondage ont affirmé qu’ils voteraient pour le Parti destourien libre (PDL) de Abir Moussi, contre 26% pour « le parti de Kaïs Saïed ».

Le PDL a, notons-le, dénoncé l’utilisation de l’expression « parti de Kaïs Saïed » soulignant que le président de la République n’a pas de parti légalement constitué, ce qui représente une flagrante tromperie de l’opinion publique.

Nébil Belaam a indiqué qu’il avait reçu une correspondance au même contenu que le communiqué du PDL ajoutant que le parti de Abir Moussi n’a qu’à présenter à la justice les éléments de preuve dont il dispose pour appuyer ses accusations.

Le PDL reproche aux instituts de sondage d’être à la solde de certaines parties et que leurs sondages ne font que servir des intérêts particuliers.

Le patron d’Emrhod a, dans ce même contexte, avancé que Abir Moussi s’était attaquée à l’instrument – les instituts de sondage – car elle n’oserait pas se mettre sur le dos les médias notant que, par son communiqué, le PDL porte atteinte à la liberté d’expression.

N.J.