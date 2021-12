Officiel : Kaïs Saïed décrète le 17-Décembre jour férié

Le président de la République, Kaïs Saïed a décidé lors du conseil des ministres tenu ce jeudi 2 décembre 2021, de célébrer la fête de la révolution le 17-Décembre au lieu du 14-Janvier.





Ainsi, le décret régissant les jours fériés sera amendé et le 17-Décembre devient officiellement un jour férié national, comme l’a annoncé Business News dans un article datant du 19 novembre dernier.





Kaïs Saïed a toujours considéré que la révolution tunisienne a été faite le 17 décembre et non le 14 janvier « date d’avortent de révolution et de la perpétuation du système de l'ombre », selon lui.

Le 18 novembre dernier, lors de la réunion du conseil des ministres, il avait déclaré que « le peuple s’est révolté le 17-Décembre, fête de la révolution, non le 14-Janvier, date d’avortement de révolution et de la perpétuation du système de l'ombre. Ou plutôt le 24-Décembre 2010, date à laquelle les citoyens ont scandé "le peuple veut la chute du régime" ».





S.H