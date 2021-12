Alerte météo – Un froid polaire s’abat sur la Tunisie à partir de ce soir

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, jeudi 2 décembre 2021, l’arrivée d’un épisode hivernal particulièrement rude.

L’INM indique dans son bulletin qu’un froid polaire s’abattra sur la Tunisie à partir de ce soir. Une masse d’air glacial se dirige vers le pays et sera accompagnée de pluies orageuses dans le Nord en particulier.

L’Institut national de la météorologie prévoit, également, de la neige sur les hauteurs du nord-ouest de la Tunisie et de fortes rafales de vent.

Le thermomètre devrait afficher entre 10 et 15°C pour les maximales (7° sur les hauteurs) et entre 4 et 8° pour les minimales (entre zéro et 4° sur les hauteurs).

N.J.