Sondage Emrhod : La situation économique du pays se dégrade selon 44% des Tunisiens

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié ce mercredi 1er décembre 2021, le nombre de Tunisiens estimant que la situation économique serait en train de s’améliorer a diminué de 8%.

42% des participants au sondage ont considéré que la situation économique s’améliorait au mois de novembre contre 50% au mois précédent.

D’un autre côté, le taux de personnes estimant que la situation économique se dégradait a progressé de 35% au mois d’octobre à 44% au mois de novembre.

La même tendance peut être observée au niveau du taux d’optimisme au sujet du futur de la Tunisie. Ce dernier a régressé de 72% au mois d’octobre à 66% au mois de novembre.

Le taux de pessimiste, quant à lui, a progressé de 20% à 24% pour la même période.

Emrhod consulting a, également, interrogé les participants sur les menaces à la liberté d’expression. Selon les résultats du sondage, le taux de personnes estimant que celle-ci était en danger a légèrement progressé. Il est passé de 39% au mois d’octobre à 40% au mois de novembre.

Pour ce qui est de la menace terroriste, 16% ont affirmé que celle-ci était en hausse au mois de novembre contre 10% au mois d’octobre.

Le sondage a été réalisé durant la période située entre le 26 et le 30 novembre 2021. Il a porté sur un échantillon représentatif de 1150 citoyens tunisiens âgés de plus de 18 ans et provenant des 24 gouvernorats du pays. La marge d’erreur est estimée à 3 %.

S.G