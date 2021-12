Sondage Emrhod - Intentions de vote : Kaïs Saïed perd trois points à la présidentielle

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié ce mercredi 1er décembre 2021, l’actuel président de la République, Kaïs Saïed a perdu trois points dans les intentions de vote par rapport au mois d’octobre.

Alors qu’il bénéficiait de 82% des intentions de vote au mois précédent, Kaïs Saïed en récolte 79% au mois de novembre, selon la même source.

Abir Moussi, quant à elle, se classe en deuxième position avec seulement 5% des voix. Elle perd un point par rapport au mois d’octobre.

En troisième position, nous trouvons Safi Saïd avec quelque 4% des intentions de vote.

A noter que 24% n’ont pas communiqué leurs intentions de vote.

Le sondage a été réalisé durant la période située entre le 26 et le 30 novembre 2021. Il a porté sur un échantillon représentatif de 1150 citoyens tunisiens âgés de plus de 18 ans et provenant des 24 gouvernorats du pays. La marge d’erreur est estimée à 3 %.

S.G