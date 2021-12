Vaccination et test PCR obligatoires pour les Tunisiens voyageant en France

Un test PCR négatif sera désormais obligatoire pour toute entrée sur le territoire français, concernant les voyageurs qui viennent des pays situés en dehors de l’Union européenne, qu'ils soient vaccinés ou non. Les Tunisiens sont donc concernés par cette mesure.

« Pour les voyageurs qui viennent des pays situés en dehors de l’Union européenne, il sera désormais imposé un test PCR négatif obligatoire de moins de 48h, que ces voyageurs soient vaccinés ou non vaccinés, et ce à partir du 4 décembre. Le délai du test négatif sera de 24h pour les voyageurs non vaccinés en provenance de l’Union européenne », a déclaré le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui 1er décembre 2021.





Un nouveau variant du SARS-Cov-2 découvert en Afrique du Sud et baptisé Omicron inquiète l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Celle-ci a appelé, vendredi 26 novembre 2021, à une réunion d’urgence pour discuter l’impact de ce variant aux multiples mutations sur les opérations de vaccination.

L’apparition de ce variant – B.1.1.529 – a été confirmée jeudi par les autorités sanitaires sud-africaines, alors que le monde vit au rythme d’une nouvelle vague de contaminations au Coronavirus. Il présente plusieurs mutations en comparaison avec les autres variants. Son comportement pourrait être imprévisible, selon les scientifiques. Les mutations détectées sont liées à la capacité du virus à résister aux vaccins, ce qui pourrait le rendre plus virulent, d’après l’OMS.

Tous nos articles sur la pandémie Covid-19

R.B.H