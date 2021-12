Des attachés militaires étrangers accrédités en Tunisie reçus à l’Utica

Une délégation des attachés militaires étrangers accrédités en Tunisie ont été reçu, mercredi 1er décembre 2021, à l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica). Ils ont été accueillis par le membre du bureau exécutif Khaled Sellami ainsi que par d’autres cadres de l’organisation.

A cette occasion, M. Sellami a présenté un aperçu sur les épisodes les plus marquants de l'histoire du patronat. Cette rencontre a permis aussi d’évoquer certains dossiers importants économiques, sociaux et financiers outre les priorités actuelles de l’organisation en tant que force de proposition.

Le membre du bureau exécutif a souligné, dans ce cadre, la volonté de l'Utica à œuvrer à l'amélioration du climat des investissements et des affaires en Tunisie.

Notons que cette visite intervient dans le cadre du programme annuel d’activités organisé par le ministère de Défense nationale au profit des attachés militaires basés en Tunisie et qui visent à leur faire découvrir les institutions, les instances et les organisations nationales les plus importantes du pays.

L’Utica s’est engagée depuis 3 ans, avec le ministère de la Défense nationale dans une relation de coopération débouchant notamment sur la formation de ses élus nationaux et régionaux, et cadres, aux concepts de souveraineté nationale et guerre économique, dans le cadre d’un programme dédié de l’Institut de Défense Nationale.

I.N