Kaïs Saïed insiste sur la nécessité de prioriser les classes démunies dans le programme de réformes économiques





Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé cet après-midi, du lundi 29 novembre 2021 au Palais de Carthage, une réunion pour le suivi de la situation économique et financière dans le pays en présence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, de la ministre des Finances Sihem Nemsia, du ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Saïd, du gouverneur de la Banque Centrale, Marouen Abbasi, et de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens de l'Etranger, chargée de la coopération internationale, Aida Hamdi.





La rencontre a permis la présentation du programme de réformes économiques proposé par le gouvernement dans le cadre des négociations avec le FMI, ainsi que le suivi de la situation économique et financière en Tunisie.





La réunion a également permis de discuter des moyens capables de rétablir la croissance économique et d'éviter l'inflation, ainsi que des mécanismes de restauration des finances publiques à leurs constantes.





Dans ce contexte, le président de la République a souligné la nécessité d’accorder la priorité aux classes démunies dans le programme de réformes, de renforcer la gouvernance et d'assurer la transparence des finances publiques.

Le chef de l'Etat a également souligné l'importance d'assurer la justice fiscale, réitérant la nécessité d’assainir le pays de toutes les formes de corruption.





S.H