BH Bank, première banque en Tunisie à déployer le Cisco SD-Access grâce à OTBS

La BH Bank vient de déployer une nouvelle infrastructure réseau, la première du genre en Tunisie, et ceci dans le cadre de sa transformation digitale : un projet ambitieux afin de faire figure de pointe dans l’innovation et les nouveaux usages. L’objectif étant que la BH Bank devienne la première banque de la place, a affirmé le directeur général de la banque Hichem Rebai.

Il y a environ trois ans, l’équipe ICT de la BH Bank a lancé un chantier de transformation digitale et a tissé des partenariats confirmés avec des éditeurs, constructeurs et intégrateurs qui partagent une même vision digitale et sont capables d’assurer un accompagnement et de répondre, dans la durée, à des besoins en solutions IT.

Cherchant à sécuriser son réseau via un écosystème de solutions et d’intégrateurs fiables et agiles, le choix de BH Bank a porté sur le constructeur leader Cisco et un de ses meilleurs intégrateurs dans la région, One Tech Business Solutions (OTBS), filiale de la holding One Tech.

Ainsi, la BH Bank devient la première banque en Tunisie à avoir remplacé son réseau existant par une nouvelle infrastructure basée sur Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA), Cisco SD-Access et Cisco ISE. Ce nouveau système fournit une segmentation de bout en bout automatisée basée sur la visibilité pour séparer le trafic, automatiser les politiques d'accès et offrir une expérience utilisateurs cohérente pour prendre en charge un environnement de travail flexible.

Pour célébrer la clôture avec succès du projet mené pour le compte de la BH Bank, une cérémonie s’est tenue lundi 29 novembre 2021 au Four Seasons Hotels and Resorts où les trois responsables le DG de la BH Bank Hichem Rebai, le DG de OTBS Khaled Abdeljaoued et le Country manager de Cisco Tunisie Skander Ghattas ont procédé à la signature symbolique d’un certificat de bonne exécution.

A cette occasion, M. Rebai a expliqué : « Les banques sont devenues des acteurs digitaux et des leviers pour le développement et l’innovation en Tunisie. Le digital représente pour nous une réelle opportunité pour nous réinventer et améliorer l’expérience client en offrant plus de souplesse et d’accès à une gamme de services plus adaptée voire personnalisée dans un environnement technologique mature et sécurisé ».

Avec Cisco SD-Access, la BH Bank simplifie les opérations et réduit la complexité en séparant les plans de contrôle des plans de données et des plans de gestion, tout en augmentant la sécurité et simplifiant la gestion. Cela permet à la DSI d’être plus efficace et de fournir rapidement de nouvelles applications et de nouveaux services à leurs clients internes et externes.

Concrètement, OTBS a imaginé la solution, fait le design, puis installé, implémenté et fait la migration vers le nouveau réseau, sur la base d’équipements et de technologies Cisco, a expliqué le DG de OTBS Khaled Abdeljaoued. Un travail qui a touché à tout ce qui est infrastructure réseau : câbles, switchs et routeurs de nouvelle génération avec des technologies Software-Defined Networking (un concept de réseau qui permet la gestion et le contrôle centralisés et intelligents de composants matériels individuels à l'aide de logiciels, ndlr) et une virtualisation. Ce déploiement permet une gestion simplifiée et intelligente du réseau (intent-based networking concept) au niveau du data center et au niveau des agences, pour déboucher sur un réseau cohérent intelligent, géré sur une même plateforme, qui permet de gérer les performances, de déployer de nouveaux services au niveau central ou au niveau des agences de manière rapide et sécuriser.

Le DSI de la banque, Sami Mallek, témoigne : « Le déploiement du SD-Access nous a permis de faire face à l'augmentation massive du nombre de télétravailleurs à cause de la pandémie COVID-19 par la segmentation des parties du réseau avec des politiques d’accès zéro trust et de limiter les menaces autour du réseau pour nous prémunir contre les risques de propagation des ransomware ».

En effet, la nouvelle solution permet de se concentrer sur le cœur du métier, en automatisant plusieurs process et une facilité dans le déploiement de nouveaux services et produits, ce qui permet aux agents de gagner du temps d’une part, et d’améliorer l’expérience client d’autre part, le tout en garantissant une sécurité optimale. Le déploiement permet aussi le télétravail des agents de la banque, en toute sécurité.

« La mise en œuvre du projet SD-Acces de Cisco à la BH Bank reflète la réputation du secteur financier Tunisien pour les produits innovants qui permettent aux banques d’offrir aux clients une expérience numérique exceptionnelle », a estimé M. Ghattas.

M. Abdeljaoued a, pour sa part, soutenu : « Nous sommes fiers de compter la BH Bank parmi nos clients. C’est toujours gratifiant de réussir des projets technologiques de pointes chez des clients aussi exigeants que la BH Bank. Nos équipes en étroites collaboration avec les équipes de la banque, ont su relever le défi en terme de délais et de complexité ».

La BH Bank dispose 147 agences et des centaines de milliers de comptes bancaires. L’établissement bancaire veut accompagner l’évolution des usages et être au meilleur niveau technologique.

I.N avec communiqué