Kébili : arrestation d’un jeune internaute pour offense au président de la République

Un jeune homme originaire de Barghouthia dans la délégation de Kébili Sud a été arrêté, lundi 29 novembre 2021, pour offense au président de la République, a annoncé la TAP citant le substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kébili.

Selon la même source, le Parquet a été saisi et une enquête a été ouverte. Accusé d’avoir publié sur les réseaux sociaux un contenu dénigrant contre le corps sécuritaire et la personne du président de la République, le suspect a été auditionné le 26 novembre et renvoyé devant le conseil correctionnel du Tribunal de première instance de Kébili.

Le substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kébili a précisé que le prévenu avait été accusé de diffamation, calomnie et offense au chef de l’Etat et serait jugé suivant les dispositions des articles 67, 245 et 247 du Code pénal tunisien.

N.J.