Covid-19: Le Maroc suspend tous ses vols vers le Royaume

Les autorités marocaines ont décidé de suspendre tous leurs vols vers le Royaume du Maroc, à partir du 28 novembre à 23h59, pour une durée de deux semaines.





Le Comité interministériel de suivi de la pandémie a précisé, dans un communiqué que "cette décision intervient en raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus du Covid-19, Omicron, notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens". Une évaluation de la situation "sera entreprise régulièrement afin d'ajuster, au besoin, les mesures nécessaires", a ajouté le communiqué.







Le mois dernier, les autorités marocaines ont suspendu les vols depuis et vers l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Russie à cause de l’évolution sanitaire dans ces quatre pays.

On notera que pour la Tunisie, le transporteur aérien national, Tunisair, a fait savoir que seules les personnes ayant reçu les deux doses de vaccination contre le coronavirus et détentrices du Pass sanitaire Covid, ont pour l’instant la possibilité d’entrer sur le territoire marocain. Tunisair a précisé que cette mesure a été prise après les dernières restrictions imposées par les autorités marocaines sur le déplacement des voyageurs. Par contre, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés par cette décision d’autant plus qu’ils ne sont pas obligés de montrer le test PCR.

S.H