Noureddine Taboubi menacé de mort

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a reçu des menaces directes de liquidation, d’après le syndicaliste Ghassen Ksibi.

« Noureddine Taboubi a reçu des menaces de mort. On a menacé de le liquider et de tuer sa famille. Ces menaces ont été formulées par un individu qui s’est pris à lui directement dans un espace public et a annoncé qu’il le tuerait prochainement et devant tout le monde », a écrit le syndicaliste Ghassen Ksibi aujourd’hui, dimanche 28 novembre 2021 sur sa page personnelle, ajoutant que l’individu a été arrêté, par la suite, par les forces de l’ordre.

Il s’agit, toujours selon Ghassen Ksibi, de la même personne qui s’est rendue au domicile de Noureddine Taboubi l’année dernière en menaçant de se suicider.

S.T