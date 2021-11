Le 17 décembre sera décrété jour férié

Le jour de la célébration de la Fête de la révolution sera changé pour devenir le 17 décembre au lieu du 14 janvier.

Le président de la République l’a déjà annoncé à Sidi Bouzid et il l’a répété hier jeudi 18 novembre, lors du conseil des ministres, « la révolution a eu lieu le 17 décembre et non le 14 janvier, jour où l’on a assassiné la révolution ».

Il reste maintenant aux services de la présidence du gouvernement d’officialiser la décision présidentielle en décrétant jour férié chômé payé, la date du 17 décembre. Pour l’année 2021, cette date coïncide avec le vendredi.

R.B.H