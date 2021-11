Succès de la souscription à la troisième tranche de l’emprunt obligataire national

Le ministère des Finances a annoncé ce jeudi 18 novembre 2021, que la souscription à la troisième tranche de l’emprunt obligataire national, avait été couronnée de succès et avait permis de mobiliser 622,5 millions de dinars, soit l'équivalent de 166% du montant annoncé au départ (entre 350 et 400 millions de dinars).







Les souscriptions ont été réparties entre les intermédiaires en bourse à 85 % et les banques à 15 %, et dont 80% font partie de “la catégorie B” et 18% de “la catégorie C”. La plupart des souscripteurs ont choisi de recourir à un taux d'intérêt fixe de l'ordre de 66% du total des souscriptions, tandis que les souscriptions d'emprunt à taux d'intérêt variable, ont atteint 34%. Le montant global drainé par l'émission de l'emprunt national s'élève ainsi à 1,806 milliards de dinars.





Rappelons que la souscription à la troisième tranche de l’emprunt obligataire national a été lancée du 3 au 12 novembre 2021. Le prêt, qui servira à financer le budget de l’Etat, est sur 5 ans, avec deux modes de remboursement pour un taux d’intérêt allant de 2 à 3,5%, selon le mode remboursement annuel ou en deux tranches égales (l’échéance de la 1ère tranche débutant après une période de grâce de 3 ans, ndlr) et selon la devise.





Le décret gouvernemental N°418-2021 fixe trois catégories d’obligations à souscrire (A, B et C), dont la durée de remboursement varie entre 5 et 7 ans. La valeur nominale de chaque obligation a été fixée à 10 dinars pour la catégorie « A » et 100 dinars pour la catégorie « B » et 1.000 dinars pour la catégorie « C ». Les intérêts sont payés annuellement à chaque échéance.





Le paiement se fait comme suit :





Classe « A » :Les intérêts sont payés annuellement à chaque échéance avec un taux d'intérêt nominal fixe de 8,70% par an ou un taux d'intérêt nominal variable (TMM + 2,45%), selon le choix du souscripteur.

Classe « B » : Les intérêts sont payés annuellement à chaque échéance avec un taux d'intérêt nominal fixe de 8,80% annuellement ou un taux d'intérêt nominal variable (TMM + 2,55%), selon le choix du souscripteur.

Classe « C » : Les intérêts sont payés annuellement à chaque échéance avec un taux d'intérêt nominal fixe de 8,90% annuel ou un taux d'intérêt nominal variable (TMM + 2,65%), selon le choix du souscripteur.





S.H