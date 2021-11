Smart Tunisie obtient l’accord de principe pour son introduction en Bourse

Le Conseil d’Administration de la Bourse de Tunis, réuni ce jeudi 18 novembre 2021, a donné son accord de principe à l’admission de la société Smart Tunisie sur le marché principal de la Cote de la Bourse.

L’introduction définitive reste tributaire du visa du Conseil du Marché Financier.

Smart Tunisie, Société Anonyme au capital de 30.000.000 DT, est le résultat d’une évolution de Prologic Tunisie.

Prologic Tunisie représentait la marque IBM d’abord, ensuite EPSON et COMPAQ, selon le modèle de distribution de l’époque et commercialisait ses produits aussi bien auprès du client final qu’auprès du revendeur.

Smart Tunisie, leader de la distribution IT et téléphonie mobile, représente actuellement de nombreuses marques dont HP, DELL, Asus, Lenovo, Huawei, Samsung et Honeywell.