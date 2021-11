Saïed évoque l’élaboration d’un calendrier organisant le plan des réformes du système politique

Le président de la République, Kaïs Saïed, a supervisé, ce jeudi 18 novembre 2021, les travaux du conseil des ministres qui a été consacré à l’examen de projets de décrets et de décrets présidentiels.

Il s’agit notamment du projet de décret portant approbation de la convention de garantie à la première demande conclue en Tunisie le 3 juin 2021 entre la République tunisienne et l'Agence française de développement et relative au prêt accordé à l'Office de la marine marchande et des ports pour financer l'acquisition de six tracteurs marins neufs.

Ont aussi été examinés les projets d’arrêté portant approbation du statut du Conseil International des Dattes et celui de l’article 32 de la loi portant sur la loi de finances complémentaire pour l'année 2012.

Le chef de l'Etat a rappelé, à cette occasion, que la Tunisie a plus que jamais besoin d'autres projets de décrets, dont celui qui devra porter sur la réconciliation pénale ou sur le raccourcissement des délais de jugement des crimes et abus électoraux.

Le président de la République a souligné que la justice est indépendante et ne subit aucune pression, affirmant que le peuple veut purifier le pays et que cela ne peut être possible que par une justice équitable et juges au-dessus de tout soupçon.

Kaïs Saïed a également indiqué que des travaux sont en cours pour fixer un calendrier organisant la mise en place des réformes du système politique en réponse aux demandes des Tunisiens.

M.B.Z