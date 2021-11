Mongi Rahoui tire à boulets rouges sur le mouvement « Citoyens contre le coup d’Etat »

« Les islamistes, qui critiquent aujourd’hui la loi de finances complémentaire 2021, ont rédigé les lois de finances de ces 10 dernières années. Des lois qui ont aggravé l’appauvrissement des Tunisiens et l’endettement de l’Etat », a dénoncé le député de gauche, Mongi Rahoui, jeudi 18 novembre 2021, sur Jawhara Fm.

Mongi Rahoui a assuré que le mouvement islamiste a, depuis sa naissance, œuvré pour la destruction et a profité du colonialisme pour proliférer : « Ennahdha est un parti qui a fait allégeance à des pays étrangers et ne peut que défendre les intérêts de ces pays ».

Par ailleurs, le député a fortement critiqué le mouvement des « Citoyens contre le coup d’Etat », mené par Jaouhar Ben Mbarek, indiquant que les mesures du 25 juillet sont venues pour mettre un terme à des parties qui se jouent de l’Etat et du peuple. Ce collectif soutien le véritable coup d’Etat des 10 dernières années, « coup d’Etat opéré par ceux impliqués dans les assassinats politiques et l’envoi des jeunes dans les zones de conflit, ceux qui ont permis au terrorisme de s’installer en Tunisie, ceux qui ont protégé les corrompus et participé à la déliquescence de l’Etat, ceux qui ont mis en place un appareil sécuritaire et une justice, parallèles… ».

I.L.