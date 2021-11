Ennahdha n’a pas de concurrent sur le terrain, dixit Rafik Abdessalem

Rafik Abdessalem, gendre de Rached Ghannouchi, est dans le déni. Un égo surdimensionné qui l’empêche de voir la réalité en face.

Ainsi, ce jeudi 18 novembre 2021, il a publié un post Facebook pour dire qu’Ennahdha n’a aucun concurrent sur le terrain, parce que le parti a des hommes et des femmes qui ont affronté toutes les dictatures et subi tous les adversaires.

Moquant le nom de Hassen Zargouni, directeur de l’institut Sigma, il affirme que tous les sondages sont du pur charlatanisme.

A entendre Rafik Abdessalem, Abir Moussi est un pitre politique sans avenir, alors que le parti du président est un gros mensonge qui n’existe que dans le monde virtuel.

« S’ils sont confiants, qu’ils acceptent des élections anticipées et le résultat des urnes. Vous trouverez toutes les forces opposées au putsch et aux putschistes. Le prétexte de l’islam politique ne passera pas. Soyez certains, les fans du régime déchu et les foules de Kaïs Saïed n’ont pas d’avenir ».

R.B.H